Необходимо нарисовать баннер 217x588

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Завершен20 заявок166 просмотров

Нужно нарисовать баннер. Нет предпочтений анимированный или нет. Главное, чтобы вызывал желание кликнуть на себя и бросался в глаза. Тематика баннера - после выбора исполнителя.

13 лет назад
relhm
Антон 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Scrape
Алмаз 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Остался очень доволен работой Алмаза, для следующих работ опять выберу его! Все сделано очень оперативно, коррективы вносились очень быстро! Рекомендую!
Сотрудничество на 10+. Четкое задание, мгновенная оплата. Рекомендую как надежного заказчика!

Заявки фрилансеров

Scrape
Алмаз 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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