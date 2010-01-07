AMDemon

Данил AMDemon

 
31 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Sc1ff

  • Нужен анимированный баннер 468х60

    $10

    Добрый день. Требуется красивый баннер 468x60. Оплата: ЯД ил Wm, до 300рублей. Тематика: Perfect Wolrd Примеры покажу тому, кто возьмется, ибо тут могут зачесть за рекламу. Оставьте свое ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка под DLE

    $50

    Нужно переверстать шаблон html под DLE. Шаблон средней сложности. Сам шаблон на сайте 5dig.ru. Желательно оставить ваш ICQ в качестве контакта. Спасибо.

    DLEHTML
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сверстать HTML шаблон

    $5

    Надо сверстать шаблончик за короткие сроки. Часа за 3 . Так же, нужен опытный верстальщик в команду, дизайнер есть, веб-мастер тоже, а вот без верстальщика никуда, за 1 месяц было более ...

    HTML
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

Отзывы фрилансеров

And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Нужен анимированный баннер 468х60
Веселый, позитивный заказчик! Отлично пообщались и поработали, всем советую!
Автор сделал всё на 5+. Учел все моменты. Рекомендую.
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