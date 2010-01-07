$10
Добрый день. Требуется красивый баннер 468x60. Оплата: ЯД ил Wm, до 300рублей. Тематика: Perfect Wolrd Примеры покажу тому, кто возьмется, ибо тут могут зачесть за рекламу. Оставьте свое ...
Баннеры1 исполнитель
Завершен
13 лет назад
Добрый день. Требуется красивый баннер 468x60. Оплата: ЯД ил Wm, до 300рублей. Тематика: Perfect Wolrd Примеры покажу тому, кто возьмется, ибо тут могут зачесть за рекламу. Оставьте свое ...
Нужно переверстать шаблон html под DLE. Шаблон средней сложности. Сам шаблон на сайте 5dig.ru. Желательно оставить ваш ICQ в качестве контакта. Спасибо.
Надо сверстать шаблончик за короткие сроки. Часа за 3 . Так же, нужен опытный верстальщик в команду, дизайнер есть, веб-мастер тоже, а вот без верстальщика никуда, за 1 месяц было более ...