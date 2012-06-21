Flash-баннер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен14 заявок227 просмотров

Здравствуйте.

Нужно изготовить flash-баннер.

ТЗ см. в приложении.

Сроки 1-2 дня.

13 лет назад
Svet_Lana85
Светлана 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Viktkob
Виктор 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Спасибо Виктору за прекрасную работу. Все было выполнено качественно и в срок. Очень было приятно общаться с таким доброжелательным и ответственным человеком. Будем и дальше сотрудничать.
Очень понравилось работать со Светланой! Четкое и понятное ТЗ, Быстрые ответы на все возникающие вопросы! Всем советую работать с этим заказчиком! Сам же надеюсь на долгосрочное и продуктивное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Viktkob
Виктор 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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