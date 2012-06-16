Два баннера без ТЗ

Повторное размещение, как не странно не смог найти исполнителя. Повторю заказ - требуется творческий подход и качественное исполнение двух flash баннеров. От меня - внутренняя страница сайта, где будут расположены баннеры и два адреса страниц, куда будет идти перенаправление. Задача баннеров - сподвигнуть посетителя перейти по ним. Нарезку из элементов сайта не предлагать. Оплата строго после выполнения работы.