Два баннера без ТЗ

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт23 заявки260 просмотров

Повторное размещение, как не странно не смог найти исполнителя. Повторю заказ - требуется творческий подход и качественное исполнение двух flash баннеров. От меня - внутренняя страница сайта, где будут расположены баннеры и два адреса страниц, куда будет идти перенаправление. Задача баннеров - сподвигнуть посетителя перейти по ним. Нарезку из элементов сайта не предлагать. Оплата строго после выполнения работы.

13 лет назад
SergeyMal
Сергей 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать баннер gif 240х100

    $10

    Нужен баннер нестандартного размера 240х100px, анимированный GIF на три кадра. Оплата 320 рублей (10$) в WM или ЯД на Ваш выбор. Подробности смотрите в banner.doc

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Статичный баннер 140x30

    $50

    Необходимо сделать баннер размером в 140x30. Более подробней все расскажу при личной переписке.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен анимированный баннер 468х60

    $10

    Добрый день. Требуется красивый баннер 468x60. Оплата: ЯД ил Wm, до 300рублей. Тематика: Perfect Wolrd Примеры покажу тому, кто возьмется, ибо тут могут зачесть за рекламу. Оставьте свое ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Необходимо нарисовать баннер 217x588

    Нужно нарисовать баннер. Нет предпочтений анимированный или нет. Главное, чтобы вызывал желание кликнуть на себя и бросался в глаза. Тематика баннера - после выбора исполнителя.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Баннер для онлайн сервиса - 468х60

    $50

    Всем привет! Объявляем небольшой и конкурс для тех кто любит анимировать (в хорошем смысле этого слова:) Необходимо сделать один анимированный баннер 468х60 для рекламы сервиса http://hrbox.ru Баннер планируется размещать на ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать баннер-шапку сайта.

    Нужен обычный статичный баннер, который отлично впишется в дизайн сайта. За основу можно взять образец из прикрепленного файла. Но нужно сделать более оптимистичную шапку - все-таки интернет магазин оригинальных подарков. Жду предложений по ценам ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Баннер 250x285

    Нужен динамичный банер размером 250x285 с переходом на сайт при нажатии. Тематика игрушки(фигурки).

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Динамичный баннер 160х200

    Нужен динамичный баннер под CMS Jommla 1.5 размером 160х200, желательно .gif для рекламы сайта http://barcelona-service.com Принимаются заявки с портфолио и с указанием цены изготовления.

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Баннер GiF

    Нужен gif баннер 700x240. Картинки и текст есть, надо скомпоновать. Цена, сроки?

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Подкорректоровать баннеры

    Сейчас надо подкорректировать два баннера Для сайта mosgates.ru Первый баннер на главной странице убрать надпись NICE shell 50 KCE (Италия) остальную часть надписи органично разместить (Формат jpg) На этом ...

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад