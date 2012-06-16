Flash-баннер.

# 1 — $ 50

Требуется верхний баннер на http://www.ticket-charter.ru/

Вести должен на www.chabooka.ru/enter.php?from=www.ticket-charter.....

Отображены должны быть: сама Чабука (файл прилагаю, верхний самолетик надо сделать чуть крупнее - чтобы лучше читалась буква Б) и тема реального онлайн поиска дешевых чартерных билетов.

Например, так:

Морда Чабуки. Надпись «Я ChaBooka». Много цен типа 11300 10900 11050 10500 11800 собраются в одну, лучшую цену — сами придумайте, каким образом. Показывается текст: «Я НА САМОМ ДЕЛЕ ищу ОНЛАЙН лучшую цену на чартерные билеты у МНОГИХ поставщиков».

И снова морда рядом в кнопкой «Пойти в гости и проверить»; справа — логотипы Мастеркард и Визы

Но этот пример никак не ограничивает Вашу фантазию.

Всего нужно 10 баннеров разного формата (этот — самый большой, остальные меньше, причем один — в формате GIF) общим бюджетом (включая конкурсный) в 180$. Не исключено, что будут заказаны несколько комплектов для проверки кликабельности, но у победителя — обязательно.

Победителю - заказ на 10 баннеров