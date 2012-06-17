Повторное размещение, как не странно не смог найти исполнителя. Повторю заказ - требуется творческий подход и качественное исполнение двух flash баннеров. От меня - внутренняя страница сайта, где будут расположены баннеры и два адреса страниц, ...
Статичный баннер 468х60 (материалы в наличии)
Размер банера 468х60
логотип + изображение товара + следующий текст:
"Маленькая видеокамера для рыбалки AquaSpy Micro"
Логотип и фото товара прилагаю.
Важно: выдержать стиль сайта www.nav-nav.ru
Выбранный исполнитель
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