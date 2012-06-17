Статичный баннер 468х60 (материалы в наличии)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт8 заявок147 просмотров

Размер банера 468х60

логотип + изображение товара + следующий текст:

"Маленькая видеокамера для рыбалки AquaSpy Micro"

Логотип и фото товара прилагаю.

Важно: выдержать стиль сайта www.nav-nav.ru

13 лет назад
droppy
44 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

bobos
42 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

bobos
42 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Два баннера без ТЗ

    $50

    Повторное размещение, как не странно не смог найти исполнителя. Повторю заказ - требуется творческий подход и качественное исполнение двух flash баннеров. От меня - внутренняя страница сайта, где будут расположены баннеры и два адреса страниц, ...

    Баннеры23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • 3 статичных баннера для сайта

    Нужно сделать 3 статичных баннера для сайта, размер 310х138 пикселей. Изображение слева может быть фото, может иллюстрация (нужны будут изображения руля конкретной машины и гаечного ключа). Картинка-основа прилагается. Оплата Яндекс.деньги, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Flash-баннер

    $50

    Здравствуйте. Нужно изготовить flash-баннер. ТЗ см. в приложении. Сроки 1-2 дня.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Flash-баннер.

    $50

    Требуется верхний баннер на http://www.ticket-charter.ru/ Вести должен на www.chabooka.ru/enter.php?from=www.ticket-charter..... Отображены должны быть: сама Чабука (файл прилагаю, верхний самолетик надо сделать чуть крупнее - чтобы лучше читалась буква Б) и ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Баннер с акцией для магазина в слайдшоу

    Здравствуйте нужен красивый эффективный баннер для интернет магазина в слайдер, примеры прикрепили только нужен красивый дизайн на ваше усмотрение. Сама тема как на первом файле , только текст немного переделаем. Дизайн примерно как ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать баннер gif 240х100

    $10

    Нужен баннер нестандартного размера 240х100px, анимированный GIF на три кадра. Оплата 320 рублей (10$) в WM или ЯД на Ваш выбор. Подробности смотрите в banner.doc

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Статичный баннер 140x30

    $50

    Необходимо сделать баннер размером в 140x30. Более подробней все расскажу при личной переписке.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен анимированный баннер 468х60

    $10

    Добрый день. Требуется красивый баннер 468x60. Оплата: ЯД ил Wm, до 300рублей. Тематика: Perfect Wolrd Примеры покажу тому, кто возьмется, ибо тут могут зачесть за рекламу. Оставьте свое ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Необходимо нарисовать баннер 217x588

    Нужно нарисовать баннер. Нет предпочтений анимированный или нет. Главное, чтобы вызывал желание кликнуть на себя и бросался в глаза. Тематика баннера - после выбора исполнителя.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад