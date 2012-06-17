3 flash-баннера 200x130

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт6 заявок114 просмотров

1. Арбитраж.

1 кадр Весы -" Юридические услуги любой сложности“

2 кадр Каска -" Строительная экспертиза. Строительный контроль.»

файлы: http://hi.kg/any

2. Пиво, отобразить текст

«Выбери свою акцию!

Купи 2,5 литра пива на выбор:

Пятый океан

Старорусское

Бочковое

Гусарское

и получи 1 литр того же напитка в ПОДАРОК!

Сколько литров — столько скидка!*

(максимальный размер скидки 30%)

Купи 5 литров пенного напитка и получи 6-й в ПОДАРОК!»

Картинки подобрать тематические.

3. Русские бани: отобразить основную информацию из файлов http://hi.kg/anz

(фото, название с логотипом, первый строчки услуг 3–4 кадра.)

Оплата: желательно яндекс.деньги

13 лет назад
GHzz
Юрий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Haruka25
Людмила 
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$45
2 дня

Заявки фрилансеров

Haruka25
Людмила 
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Два баннера без ТЗ

    $50

    Повторное размещение, как не странно не смог найти исполнителя. Повторю заказ - требуется творческий подход и качественное исполнение двух flash баннеров. От меня - внутренняя страница сайта, где будут расположены баннеры и два адреса страниц, ...

    Баннеры23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • 3 статичных баннера для сайта

    Нужно сделать 3 статичных баннера для сайта, размер 310х138 пикселей. Изображение слева может быть фото, может иллюстрация (нужны будут изображения руля конкретной машины и гаечного ключа). Картинка-основа прилагается. Оплата Яндекс.деньги, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Flash-баннер

    $50

    Здравствуйте. Нужно изготовить flash-баннер. ТЗ см. в приложении. Сроки 1-2 дня.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Flash-баннер.

    $50

    Требуется верхний баннер на http://www.ticket-charter.ru/ Вести должен на www.chabooka.ru/enter.php?from=www.ticket-charter..... Отображены должны быть: сама Чабука (файл прилагаю, верхний самолетик надо сделать чуть крупнее - чтобы лучше читалась буква Б) и ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Баннер с акцией для магазина в слайдшоу

    Здравствуйте нужен красивый эффективный баннер для интернет магазина в слайдер, примеры прикрепили только нужен красивый дизайн на ваше усмотрение. Сама тема как на первом файле , только текст немного переделаем. Дизайн примерно как ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать баннер gif 240х100

    $10

    Нужен баннер нестандартного размера 240х100px, анимированный GIF на три кадра. Оплата 320 рублей (10$) в WM или ЯД на Ваш выбор. Подробности смотрите в banner.doc

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Статичный баннер 140x30

    $50

    Необходимо сделать баннер размером в 140x30. Более подробней все расскажу при личной переписке.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен анимированный баннер 468х60

    $10

    Добрый день. Требуется красивый баннер 468x60. Оплата: ЯД ил Wm, до 300рублей. Тематика: Perfect Wolrd Примеры покажу тому, кто возьмется, ибо тут могут зачесть за рекламу. Оставьте свое ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад