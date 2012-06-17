Повторное размещение, как не странно не смог найти исполнителя. Повторю заказ - требуется творческий подход и качественное исполнение двух flash баннеров. От меня - внутренняя страница сайта, где будут расположены баннеры и два адреса страниц, ...
3 flash-баннера 200x130
1. Арбитраж.
1 кадр Весы -" Юридические услуги любой сложности“
2 кадр Каска -" Строительная экспертиза. Строительный контроль.»
файлы: http://hi.kg/any
2. Пиво, отобразить текст
«Выбери свою акцию!
Купи 2,5 литра пива на выбор:
Пятый океан
Старорусское
Бочковое
Гусарское
и получи 1 литр того же напитка в ПОДАРОК!
Сколько литров — столько скидка!*
(максимальный размер скидки 30%)
Купи 5 литров пенного напитка и получи 6-й в ПОДАРОК!»
Картинки подобрать тематические.
3. Русские бани: отобразить основную информацию из файлов http://hi.kg/anz
(фото, название с логотипом, первый строчки услуг 3–4 кадра.)
Оплата: желательно яндекс.деньги
Выбранный исполнитель
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