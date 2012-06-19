Повторное размещение, как не странно не смог найти исполнителя. Повторю заказ - требуется творческий подход и качественное исполнение двух flash баннеров. От меня - внутренняя страница сайта, где будут расположены баннеры и два адреса страниц, ...
Флеш-баннер для КНС и Samsung
Необходимо срочно изготовить флеш-банера для компании «KNS» http://www.kns.ru/
Техтребования для изготовления баннера смотреть по ссылке
http://www.nbprice.ru/advert_rules.htm
Формат баннера 250*300. Для размещения нужен сам баннер + гиф заглушка + ссылка.
Смысл баннера отразить продвижение ультрабуков Samsung серии 5 через компанию КНС. Баннер должен содержать:
1. Имиджевая страницаКНС (состоит из логотипа и слогана ) во вложении есть баннер, можно как то задействовать
2. Имиджевая страница Samsung
На черном фоне нужно вставить ультрабук + разноцветные картинки, чтобы выходили из ноутбука.
Нужно писать слоган " Ultraтонкий намек на превосходство ".
Из исходников вырезать логотип "Ноутбуки Samsung Серии 5 ULTRA" и вставить в макет.
Лого Samsung должен находиться либо:
Сверху: слева / справа
Снизу: справа.
Заметьте, что логотип Samsung и логотип партнера должны находиться по диагонали. Оба логотипа не должны находиться на одном уровне (например оба логотипа сверху или оба снизу).
3. Совместная страница . Например- «Покупай ультрабук Samsung …….в КНС»
Картинки ультрабуков: http://sammyfiles.ru/fm/users/simarisha/530U3B_Images.zip
Логотип Самсунг: http://sammyfiles.ru/fm/users/simarisha/LOGO_Full.7z
Исходники по ультрабукам: http://sammyfiles.ru/fm/users/simarisha/SERIES%205%20ULTRA%2013%20Leaflet%20Source%20File.zip
или
http://sammyfiles.ru/fm/users/simarisha/Ultrabook.7z
Можно писать про "Ultraтонкий корпус из фибергласса и алюминия"
Ultraяркий
Матовый антибликовый экран
Ultraбыстрый
Выход из "сна" хза 2 сек. Загрузка за 20 сек.
Ultraемкий
До 1 ТБ HDD + ExpressCache™ SSD
Ultraмобильный
Более 6 часов работы на одной зарядке
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