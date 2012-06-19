Флеш-баннер для КНС и Samsung

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт5 заявок191 просмотр

Необходимо срочно изготовить флеш-банера для компании «KNS» http://www.kns.ru/

Техтребования для изготовления баннера смотреть по ссылке

http://www.nbprice.ru/advert_rules.htm

Формат баннера 250*300. Для размещения нужен сам баннер + гиф заглушка + ссылка.

Смысл баннера отразить продвижение ультрабуков Samsung серии 5 через компанию КНС. Баннер должен содержать:

1. Имиджевая страницаКНС (состоит из логотипа и слогана ) во вложении есть баннер, можно как то задействовать

2. Имиджевая страница Samsung

На черном фоне нужно вставить ультрабук + разноцветные картинки, чтобы выходили из ноутбука.

Нужно писать слоган " Ultraтонкий намек на превосходство ".

Из исходников вырезать логотип "Ноутбуки Samsung Серии 5 ULTRA" и вставить в макет.

Лого Samsung должен находиться либо:

Сверху: слева / справа

Снизу: справа.

Заметьте, что логотип Samsung и логотип партнера должны находиться по диагонали. Оба логотипа не должны находиться на одном уровне (например оба логотипа сверху или оба снизу).

3. Совместная страница . Например- «Покупай ультрабук Samsung …….в КНС»

Картинки ультрабуков: http://sammyfiles.ru/fm/users/simarisha/530U3B_Images.zip

Логотип Самсунг: http://sammyfiles.ru/fm/users/simarisha/LOGO_Full.7z

Исходники по ультрабукам: http://sammyfiles.ru/fm/users/simarisha/SERIES%205%20ULTRA%2013%20Leaflet%20Source%20File.zip

или

http://sammyfiles.ru/fm/users/simarisha/Ultrabook.7z

Можно писать про "Ultraтонкий корпус из фибергласса и алюминия"

Ultraяркий

Матовый антибликовый экран

Ultraбыстрый

Выход из "сна" хза 2 сек. Загрузка за 20 сек.

Ultraемкий

До 1 ТБ HDD + ExpressCache™ SSD

Ultraмобильный

Более 6 часов работы на одной зарядке

13 лет назад
knsru
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

safe-home
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$15
2 дня
Приятно работать, когда заказчик четко знает чего хочет. Четкая постановка задачи и мгновенная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

safe-home
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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