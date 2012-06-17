Повторное размещение, как не странно не смог найти исполнителя. Повторю заказ - требуется творческий подход и качественное исполнение двух flash баннеров. От меня - внутренняя страница сайта, где будут расположены баннеры и два адреса страниц, ...
Баннер 468*60
Требуется нарисовать простой баннер 468*60 для дайвинг клуба.
Основная идея баннера - приезжайте нырять к нам в Беларусь. у нас тут клевая природа и прозрачные озера. :)
Заказчик хочет чтобы "моргало" соответственно должен быть анимированнный.
Бюджет небольшой - 10$ + положительный отзыв
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