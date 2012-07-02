Нужно два баннера

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Завершен9 заявок277 просмотров

Здравствуйте.

Требуется создать два банера на сайт http://originaloff.com.ua

Эти банеры будут расположены в место баннера по центру который обозначает Доставку по все Украине.

Задача этих двух банеров. Один ссылается на рубрику http://originaloff.com.ua/#ru/goods/type/gifts_are_commodities/podarki_tovari.html Которая обозначает что тут Все ТОВАРЫ -Подарки

Другой ссылается на рубрику http://originaloff.com.ua/#ru/goods/type/Gift_certificates/podaro4nie_sertifikati.html Которая обозначает что тут все Подарочные сертификаты Originaloff

Цель :

1. Повысить Понимания о том что в магазине продаются подарочные сертификаты и Оригинальные Товары Необычные вещи

2. Сделать удобную сортировку по нужной категории ( Товары или Сертификаты)

Размер банеров на Ваш вкус , так чтобы красиво смотрелось. Так же и как именно оно должно выглядеть.

13 лет назад
originaloff
Егор 
41 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Asmi
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$100
4 дня
Отличный дизайнер, подошел к вопросу очень креативно , Лучшего еще по работе не встречал.
Огромное спасибо Егору за сотрудничество. Всем рекомендую его как отличного работодателя. Наивысшая оценка.

Заявки фрилансеров

Asmi
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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