Набор больших баннеров для сайта на год

Нужны яркие баннеры для центральной части главной страницы, примерно как здесь: wildberries.ru . Формат 775x480 . Нужно создать такой набор на целый год.

Темы баннеров:

1. Летние скидки

2. Скидки до 70%

3. Платья

4. Новогодние костюмы

и т.д. Всего 10 тем - 10 баннеров.

Красивые фото по тематике сайта есть, я их вышлю. Все баннеры нужно будет передать мне в формате JPG и Photoshop (исходники).