Набор больших баннеров для сайта на год

О, здравствуйте, Алексей. Какой же Вы подлый и наглый, да ещё и хам.
Думаю, Ваи просто нравится портить репутацию людей.
Всё изложено в подробной переписке, прочтите пожалуйста СВОИ слова ещё раз.
КРАСИВО и КАЧЕСТВЕННО - это не ТЗ. Научитесь вести деловую переписку и делать ТЗ.
Ещё Вам посоветую не быть столь желчным и показывать то, что сделали другие.
Я Вам сделала 5(!!!) вариантов!
Внимание, фрилансерам!!!!
НЕ работайте с данным заказчиком, ему хоть 200 вариантов сделай, ему всё не нравится.
Переписка :
PRO 24.06.2012 21:50
Вас приветствует Анти-спам бот. Если вам хочется пообщаться со мной, то, пожалуйста, ответьте на следующий простой вопрос. Как называется наша планета? Спасибо.
Hello. This is my Anti-spam control. If you would like to chat with me please answer the following simple question. What is the name of our planet? Thank you.
nikavera 24.06.2012 21:51
Алексей, добрый вечер. Это Вера с веблансера.
nikavera 25.06.2012 11:22
Алексей, здравствуйте. Наверно сбои в ICQ . Я Вас вчера ещё добавила и написала Вам.
PRO 25.06.2012 11:22
Вас приветствует Анти-спам бот. Если вам хочется пообщаться со мной, то, пожалуйста, ответьте на следующий простой вопрос. Как называется наша планета? Спасибо.
Hello. This is my Anti-spam control. If you would like to chat with me please answer the following simple question. What is the name of our planet? Thank you.
nikavera 25.06.2012 11:23
Земля
PRO 25.06.2012 11:23
Спасибо. Теперь вы можете отправлять мне сообщения напрямую. Thank you. Now you can send messages directly to me.
nikavera 25.06.2012 11:23
Алексей, здравствуйте. Наверно сбои в ICQ . Я Вас вчера ещё добавила и написала Вам.
PRO 25.06.2012 11:28
Здравствуйте.
PRO 25.06.2012 11:30
В общем-то вот задание:
Сайт: http://designer-lingerie.ru/
Темы баннеров:
1. Летняя распродажа!
2. Скидки до 70% в Июне. Посмотреть товары со скидками.
3. Летние и клубные платья. Новое поступление!
4. Белье из сетки. Сексуальность и открытость!
5. Большое поступление моделей. Смотреть новинки.
6. Сексапильные боди
7. Костюмы на Halloween
8. Новогодние костюмы. Большой выбор и низкие цены!
9. Подарки на День Святого Валентина. Подарок ему или ей на 14 Февраля
10. Женские эротичные сорочки. Огромный выбор и низкие цены.
PRO 25.06.2012 11:30
Есть красивые картинки, как на сайте, в хорошем разрешении. Если нужно, то могу выслать.
nikavera 25.06.2012 11:30
Есть картинки, или можно в интернете взять?
PRO 25.06.2012 11:32
Есть в Web качестве (600x900), есть hi-rez (2700x3860). Какие нужны?
nikavera 25.06.2012 11:32
давайте Web
nikavera 25.06.2012 11:32
такой размер вполне устроит для баннера
nikavera 25.06.2012 11:33
Размер баннера такой же как и на сайте?
PRO 25.06.2012 11:33
да
nikavera 25.06.2012 11:33
хорошо.
nikavera 25.06.2012 11:34
Вас сумма устраивает - 7 $ за баннер?
PRO 25.06.2012 11:34
да
PRO 25.06.2012 11:35
но нужно, чтобы было красиво и качественно, как на больших и известных сайтах.
nikavera 25.06.2012 11:36
Будьте добры, покажите пожалуйста пример того, что Вам нравится
PRO 25.06.2012 11:52
Вот к примеру несколько вариантов:
http://designer-lingerie.ru/images/banners/lingerie-banner_240x400.gif
http://www.wildberries.ru/
http://www.moisekreti.ru/
PRO 25.06.2012 11:53
Фото:
http://designer-lingerie.ru/download/Intro.rar
http://designer-lingerie.ru/download/DG2012.rar
nikavera 25.06.2012 11:54
Задача понятна. Как быстро Вам необходимы баннеры?
PRO 25.06.2012 11:54
Баннер №2 желательно побыстрее, с остальными спешки нет.
nikavera 25.06.2012 11:55
хорошо.
nikavera 25.06.2012 11:55
давайте обговорим оплату
nikavera 25.06.2012 11:55
и сдачу исходников
nikavera 25.06.2012 11:56
Исходники высылаю только после полной оплаты проекта или поэтапно, то есть сделаю 1 баннер - Вы оплачиваете баннер - я высылаю Вам исходник.
nikavera 25.06.2012 11:57
оплата вебмани (рубли или доллары)
nikavera 25.06.2012 11:58
К работе приступаю после выбора меня исполнителем.Напишите пожалуйста если Вас устраивает.
PRO 25.06.2012 12:02
oK. Исполнителем выбрал.
nikavera 25.06.2012 12:02
Хорошо, начинаю работу над вторым баннером. Как будет готов, показываю Вам.
PRO 25.06.2012 12:04
хорошо
nikavera 25.06.2012 13:05
Алексей, посмотрите пожалуйста.http://s018.radikal.ru/i508/1206/f5/56332c218440.jpg
nikavera 25.06.2012 13:05
http://s018.radikal.ru/i508/1206/f5/56332c218440.jpg
PRO 25.06.2012 18:35
мне кажется, текст немного не отцентрирован.
PRO 25.06.2012 18:45
2. Фон в центре издалека кажется просто белым.
В общем, нужно немного доработать. Посмотрите, как смотрится на сайте: http://designer-lingerie.ru/
nikavera 25.06.2012 22:02
Давайте я Вам вышлю баннер в нормальном качестве, радикал ухудшает качество. Правки внесла.
nikavera 25.06.2012 22:04
Отправила на почту.
nikavera 25.06.2012 22:05
Но пришло обратно, сейчас выложу файлом
nikavera 25.06.2012 22:06
Пересылка файлов отмененабаннер2.jpg (JPG)(420.5 Кб)
00:00:0000:00:000 байт
Отменено
nikavera 25.06.2012 22:09
http://files.mail.ru/UKO0EB
PRO 26.06.2012 8:47
1. 420 кб - это не слишком хорошее качество для Web, баннер должен занимать не более 100 кб.
2. Не вижу никаких исправлений по самому баннеру.
nikavera 26.06.2012 9:54
Здравствуйте, Алексей. Исправления по баннеру показала наглядно в рисунке. Какие доработки ещё будут? http://files.mail.ru/73X4RR
PRO 26.06.2012 9:58
Вы меня не совсем правильно поняли. Я писал про то, что не отцентрировано по-горизонтали. Даже на глаз сразу видно, что все слова не по центру блока.
PRO 26.06.2012 10:01
плюс я писал про то, что конечный баннер для Web должен занимать около 100 Кб или меньше. Я обычно ставлю JPEG High (качество 60.
nikavera 26.06.2012 10:04
Алексей, просмотрела переписку, честно говоря я не нашла, где Вы писали про конечный баннер для Web, сейчас буду знать. Макет делаю строго по линейкам.
PRO 26.06.2012 10:07
Ну, посмотрите. Неворуженным взглядом видно, что "в Июне" расположено со сдвигом вправо.
nikavera 26.06.2012 10:11
Изменила размер файла и отцентрировала ещё раз слова. http://files.mail.ru/M73FLF
PRO 26.06.2012 10:14
файл не найден
nikavera 26.06.2012 10:14
http://files.mail.ru/5NCLJL
PRO 26.06.2012 10:19
ладно, остановимся на этом варианте.
nikavera 26.06.2012 10:19
Если Вас что-то не устраивает в дизайне - пишите, не стесняйтесь, я переделаю.
PRO 26.06.2012 10:21
иногда есть просто ощущение, что что-то не нравится. Но сказать, что именно, тяжело.
nikavera 26.06.2012 10:22
Давайте, я сделаю Вам другой баннер, Вы пока оставьте на сайте этот, я сделаю приблизительно такой, как Вы прислали в ссылках вчера.
PRO 26.06.2012 10:23
Если не сложно, то сделайте.
nikavera 26.06.2012 10:24
Не проблема.
nikavera 26.06.2012 11:29
Алексей, посмотрите пожалуйста http://files.mail.ru/3N6042
PRO 26.06.2012 11:53
Высылаю варианты баннеров, которые мне нравятся:
http://halens.ru/
http://www.victoriassecret.com/search/sale/swim
http://www.victoriassecret.com/bras
http://www.moisekreti.ru/
(посмотрите, как красиво обработана надпись "Купальники 2012. Солнечный стиль" (шрифт четкий, по краям обработан, ну и т.д.))
PRO 26.06.2012 11:55
Вот этот вариант мне очень понравился:
http://halens.ru/files/SS12/770x495_summer_new.jpg
Можно аналогично сделать один из моих баннеров с лучшими моделями.
nikavera 26.06.2012 11:56
Хорошо, сдела как Вам нравится.
PRO 26.06.2012 12:12
Вот здесь тоже баннеры понравились (правда немного темноваты):
http://www.iline-shop.ru/
nikavera 26.06.2012 12:17
http://files.mail.ru/T7391R
PRO 26.06.2012 12:32
А к чему здесь зеленый цвет?
PRO 26.06.2012 12:34
1. Цвета ужасно подобраны, под сайт вообще не подходят.
2. Шрифт никуда не годится
3. Белая полоса (где надпись) сверху не сочетается с сайтом
nikavera 26.06.2012 12:39
Вы написали сделать аналогично с вашими моделями. Я сделаю последний вариант баннера.
nikavera 26.06.2012 13:24
http://s019.radikal.ru/i609/1206/d9/304f18c7723e.jpg
PRO 26.06.2012 13:32
Мне опять не нравится. Я, причем, спросил уже 2-х наших продавцов (девушек), и никому не нравятся предложенные Вами варианты.
В общем, давайте я заплачу Вам за 1 баннер и на этом расстанемся.
nikavera 26.06.2012 13:37
Алексей,дело просто в том, что Вы не знаете сами, чего хотите, даже делая по примеру, Вам не нравится. Я никогда никому не делала столько примеров как Вам. Сложно сделать что-то без конкретного ТЗ. Очень жаль, что так получается. Удачи Вам в осуществлении поставленной цели и пусть всё у Вас будет действительно так, как Вы желаете. очень жаль, потраченного Вашего и моего времени. Мой кошелёк : Z310744672640 . Всего доброго и хорошего Вам дня.
nikavera 26.06.2012 14:03
Алексей, оплатите пожалуйста баннер.
PRO 26.06.2012 14:05
я прямо сейчас не могу оплатить через WMZ, мне нужно пополнить кошелек. Есть Яндекс.Деньги, если хотите, могу прямо сейчас перевести, либо завтра-послезавтра через WMZ.
nikavera 26.06.2012 14:06
Яндекс - деньги к сожалению у нас в Стране не принимают. Если Вам удобно завтра-послезавтра web money, хорошо, я подожду.
PRO 26.06.2012 14:09
Хорошо
PRO 27.06.2012 20:24
оплатил
nikavera 28.06.2012 11:32
ок
PRO 28.06.2012 12:45
Вышлите исходники на [email protected]
nikavera 29.06.2012 12:15
отправила