Набор больших баннеров для сайта на год

О, здравствуйте, Алексей. Какой же Вы подлый и наглый, да ещё и хам. Думаю, Ваи просто нравится портить репутацию людей. Всё изложено в подробной переписке, прочтите пожалуйста СВОИ слова ещё раз. КРАСИВО и КАЧЕСТВЕННО - это не ТЗ. Научитесь вести деловую переписку и делать ТЗ. Ещё Вам посоветую не быть столь желчным и показывать то, что сделали другие. Я Вам сделала 5(!!!) вариантов! Внимание, фрилансерам!!!! НЕ работайте с данным заказчиком, ему хоть 200 вариантов сделай, ему всё не нравится. Переписка : nikavera 24.06.2012 21:51 Алексей, добрый вечер. Это Вера с веблансера. nikavera 25.06.2012 11:22 Алексей, здравствуйте. Наверно сбои в ICQ . Я Вас вчера ещё добавила и написала Вам. nikavera 25.06.2012 11:23 Земля nikavera 25.06.2012 11:23 Алексей, здравствуйте. Наверно сбои в ICQ . Я Вас вчера ещё добавила и написала Вам. PRO 25.06.2012 11:28 Здравствуйте. PRO 25.06.2012 11:30 В общем-то вот задание: Сайт: http://designer-lingerie.ru/ Темы баннеров: 1. Летняя распродажа! 2. Скидки до 70% в Июне. Посмотреть товары со скидками. 3. Летние и клубные платья. Новое поступление! 4. Белье из сетки. Сексуальность и открытость! 5. Большое поступление моделей. Смотреть новинки. 6. Сексапильные боди 7. Костюмы на Halloween 8. Новогодние костюмы. Большой выбор и низкие цены! 9. Подарки на День Святого Валентина. Подарок ему или ей на 14 Февраля 10. Женские эротичные сорочки. Огромный выбор и низкие цены. PRO 25.06.2012 11:30 Есть красивые картинки, как на сайте, в хорошем разрешении. Если нужно, то могу выслать. nikavera 25.06.2012 11:30 Есть картинки, или можно в интернете взять? PRO 25.06.2012 11:32 Есть в Web качестве (600x900), есть hi-rez (2700x3860). Какие нужны? nikavera 25.06.2012 11:32 давайте Web nikavera 25.06.2012 11:32 такой размер вполне устроит для баннера nikavera 25.06.2012 11:33 Размер баннера такой же как и на сайте? PRO 25.06.2012 11:33 да nikavera 25.06.2012 11:33 хорошо. nikavera 25.06.2012 11:34 Вас сумма устраивает - 7 $ за баннер? PRO 25.06.2012 11:34 да PRO 25.06.2012 11:35 но нужно, чтобы было красиво и качественно, как на больших и известных сайтах. nikavera 25.06.2012 11:36 Будьте добры, покажите пожалуйста пример того, что Вам нравится PRO 25.06.2012 11:52 Вот к примеру несколько вариантов: http://designer-lingerie.ru/images/banners/lingerie-banner_240x400.gif http://www.moisekreti.ru/ PRO 25.06.2012 11:53 Фото: http://designer-lingerie.ru/download/Intro.rar http://designer-lingerie.ru/download/DG2012.rar nikavera 25.06.2012 11:54 Задача понятна. Как быстро Вам необходимы баннеры? PRO 25.06.2012 11:54 Баннер №2 желательно побыстрее, с остальными спешки нет. nikavera 25.06.2012 11:55 хорошо. nikavera 25.06.2012 11:55 давайте обговорим оплату nikavera 25.06.2012 11:55 и сдачу исходников nikavera 25.06.2012 11:56 Исходники высылаю только после полной оплаты проекта или поэтапно, то есть сделаю 1 баннер - Вы оплачиваете баннер - я высылаю Вам исходник. nikavera 25.06.2012 11:57 оплата вебмани (рубли или доллары) nikavera 25.06.2012 11:58 К работе приступаю после выбора меня исполнителем.Напишите пожалуйста если Вас устраивает. PRO 25.06.2012 12:02 oK. Исполнителем выбрал. nikavera 25.06.2012 12:02 Хорошо, начинаю работу над вторым баннером. Как будет готов, показываю Вам. PRO 25.06.2012 12:04 хорошо nikavera 25.06.2012 13:05 Алексей, посмотрите пожалуйста. http://s018.radikal.ru/i508/1206/f5/56332c218440.jpg nikavera 25.06.2012 13:05 http://s018.radikal.ru/i508/1206/f5/56332c218440.jpg PRO 25.06.2012 18:35 мне кажется, текст немного не отцентрирован. PRO 25.06.2012 18:45 2. Фон в центре издалека кажется просто белым. В общем, нужно немного доработать. Посмотрите, как смотрится на сайте: http://designer-lingerie.ru/ nikavera 25.06.2012 22:02 Давайте я Вам вышлю баннер в нормальном качестве, радикал ухудшает качество. Правки внесла. nikavera 25.06.2012 22:04 Отправила на почту. nikavera 25.06.2012 22:05 Но пришло обратно, сейчас выложу файлом nikavera 25.06.2012 22:06 Пересылка файлов отмененабаннер2.jpg (JPG)(420.5 Кб) 00:00:0000:00:000 байт Отменено nikavera 25.06.2012 22:09 http://files.mail.ru/UKO0EB PRO 26.06.2012 8:47 1. 420 кб - это не слишком хорошее качество для Web, баннер должен занимать не более 100 кб. 2. Не вижу никаких исправлений по самому баннеру. nikavera 26.06.2012 9:54 Здравствуйте, Алексей. Исправления по баннеру показала наглядно в рисунке. Какие доработки ещё будут? http://files.mail.ru/73X4RR PRO 26.06.2012 9:58 Вы меня не совсем правильно поняли. Я писал про то, что не отцентрировано по-горизонтали. Даже на глаз сразу видно, что все слова не по центру блока. PRO 26.06.2012 10:01 плюс я писал про то, что конечный баннер для Web должен занимать около 100 Кб или меньше. Я обычно ставлю JPEG High (качество 60. nikavera 26.06.2012 10:04 Алексей, просмотрела переписку, честно говоря я не нашла, где Вы писали про конечный баннер для Web, сейчас буду знать. Макет делаю строго по линейкам. PRO 26.06.2012 10:07 Ну, посмотрите. Неворуженным взглядом видно, что "в Июне" расположено со сдвигом вправо. nikavera 26.06.2012 10:11 Изменила размер файла и отцентрировала ещё раз слова. http://files.mail.ru/M73FLF PRO 26.06.2012 10:14 файл не найден nikavera 26.06.2012 10:14 http://files.mail.ru/5NCLJL PRO 26.06.2012 10:19 ладно, остановимся на этом варианте. nikavera 26.06.2012 10:19 Если Вас что-то не устраивает в дизайне - пишите, не стесняйтесь, я переделаю. PRO 26.06.2012 10:21 иногда есть просто ощущение, что что-то не нравится. Но сказать, что именно, тяжело. nikavera 26.06.2012 10:22 Давайте, я сделаю Вам другой баннер, Вы пока оставьте на сайте этот, я сделаю приблизительно такой, как Вы прислали в ссылках вчера. PRO 26.06.2012 10:23 Если не сложно, то сделайте. nikavera 26.06.2012 10:24 Не проблема. nikavera 26.06.2012 11:29 Алексей, посмотрите пожалуйста http://files.mail.ru/3N6042 PRO 26.06.2012 11:53 Высылаю варианты баннеров, которые мне нравятся: http://halens.ru/ http://www.moisekreti.ru/ (посмотрите, как красиво обработана надпись "Купальники 2012. Солнечный стиль" (шрифт четкий, по краям обработан, ну и т.д.)) PRO 26.06.2012 11:55 Вот этот вариант мне очень понравился: http://halens.ru/files/SS12/770x495_summer_new.jpg Можно аналогично сделать один из моих баннеров с лучшими моделями. nikavera 26.06.2012 11:56 Хорошо, сдела как Вам нравится. PRO 26.06.2012 12:12 Вот здесь тоже баннеры понравились (правда немного темноваты): http://www.iline-shop.ru/ nikavera 26.06.2012 12:17 http://files.mail.ru/T7391R PRO 26.06.2012 12:32 А к чему здесь зеленый цвет? PRO 26.06.2012 12:34 1. Цвета ужасно подобраны, под сайт вообще не подходят. 2. Шрифт никуда не годится 3. Белая полоса (где надпись) сверху не сочетается с сайтом nikavera 26.06.2012 12:39 Вы написали сделать аналогично с вашими моделями. Я сделаю последний вариант баннера. nikavera 26.06.2012 13:24 http://s019.radikal.ru/i609/1206/d9/304f18c7723e.jpg PRO 26.06.2012 13:32 Мне опять не нравится. Я, причем, спросил уже 2-х наших продавцов (девушек), и никому не нравятся предложенные Вами варианты. В общем, давайте я заплачу Вам за 1 баннер и на этом расстанемся. nikavera 26.06.2012 13:37 Алексей,дело просто в том, что Вы не знаете сами, чего хотите, даже делая по примеру, Вам не нравится. Я никогда никому не делала столько примеров как Вам. Сложно сделать что-то без конкретного ТЗ. Очень жаль, что так получается. Удачи Вам в осуществлении поставленной цели и пусть всё у Вас будет действительно так, как Вы желаете. очень жаль, потраченного Вашего и моего времени. Мой кошелёк : Z310744672640 . Всего доброго и хорошего Вам дня. nikavera 26.06.2012 14:03 Алексей, оплатите пожалуйста баннер. PRO 26.06.2012 14:05 я прямо сейчас не могу оплатить через WMZ, мне нужно пополнить кошелек. Есть Яндекс.Деньги, если хотите, могу прямо сейчас перевести, либо завтра-послезавтра через WMZ. nikavera 26.06.2012 14:06 Яндекс - деньги к сожалению у нас в Стране не принимают. Если Вам удобно завтра-послезавтра web money, хорошо, я подожду. PRO 26.06.2012 14:09 Хорошо PRO 27.06.2012 20:24 оплатил nikavera 28.06.2012 11:32 ок PRO 28.06.2012 12:45 Вышлите исходники на [email protected] nikavera 29.06.2012 12:15 отправила