Флеш-баннеры

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен12 заявок181 просмотр

Баннеры для рекламы интернет-магазина. Материалы для флеша готовы.

Нужно два варианта баннеров, каждый вариант в трех размерах: 600х90, 468х60, 200х120

Подробности и материалы выбранному исполнителю.

13 лет назад
deart
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

OlegSta
Олег 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$30
1 день
Спасибо Олег. Все отлично. Всегда на связи. Все замечания учтены. Работы интересные творческие. Рекомендую, как хорошего специалиста.
Спасибо Татьяне за положительное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

OlegSta
Олег 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужно два баннера

    Здравствуйте. Требуется создать два банера на сайт http://originaloff.com.ua Эти банеры будут расположены в место баннера по центру который обозначает Доставку по все Украине. Задача этих двух банеров. Один ссылается ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Флеш-баннер для КНС и Samsung

    $20

    Необходимо срочно изготовить флеш-банера для компании «KNS» http://www.kns.ru/ Техтребования для изготовления баннера смотреть по ссылке http://www.nbprice.ru/advert_rules.htm Формат баннера 250*300. Для размещения нужен сам баннер ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Баннер 468*60

    Требуется нарисовать простой баннер 468*60 для дайвинг клуба. Основная идея баннера - приезжайте нырять к нам в Беларусь. у нас тут клевая природа и прозрачные озера. :) Заказчик ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • 3 flash-баннера 200x130

    $50

    1. Арбитраж. 1 кадр Весы -" Юридические услуги любой сложности“ 2 кадр Каска -" Строительная экспертиза. Строительный контроль.» файлы: http://hi.kg/any 2. Пиво, отобразить текст «Выбери свою акцию! ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • 3 статичных баннера для сайта

    Нужно сделать 3 статичных баннера для сайта, размер 310х138 пикселей. Изображение слева может быть фото, может иллюстрация (нужны будут изображения руля конкретной машины и гаечного ключа). Картинка-основа прилагается. Оплата Яндекс.деньги, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Flash-баннер

    $50

    Здравствуйте. Нужно изготовить flash-баннер. ТЗ см. в приложении. Сроки 1-2 дня.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Flash-баннер.

    $50

    Требуется верхний баннер на http://www.ticket-charter.ru/ Вести должен на www.chabooka.ru/enter.php?from=www.ticket-charter..... Отображены должны быть: сама Чабука (файл прилагаю, верхний самолетик надо сделать чуть крупнее - чтобы лучше читалась буква Б) и ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Баннер с акцией для магазина в слайдшоу

    Здравствуйте нужен красивый эффективный баннер для интернет магазина в слайдер, примеры прикрепили только нужен красивый дизайн на ваше усмотрение. Сама тема как на первом файле , только текст немного переделаем. Дизайн примерно как ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад