2 баннера

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Закрыт20 заявок210 просмотров

Нужно создать 2 баннера по футболкам для сайта

1. 670*100 пикселей, вес до 100 кб

2. Основной баннер на главную страницу сайта http://yushkoff.com

Баннеры должны выглядить стильно и дорого.

13 лет назад
yushkoff
Виталий 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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