Быстро сделать флеш-баннер

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Завершен8 заявок170 просмотров

Нужно быстро и недорого сваять флеш-баннер, не рассчитываю на произведение искусства, нужно быстро и дешево. Жду предложений.

13 лет назад
takanton
40 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

safe-home
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$7
1 день
Андрей отлично понял задачу, качественно и быстро сделал именно то, что требовалось. В дальнейшем буду обращаться только к нему.
Четко поставленое ТЗ, моментальная оплата, легок в общении. От работы остался позитив. Рекомендую. +10 Буду рад новым заказам.

Заявки фрилансеров

safe-home
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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