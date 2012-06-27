Нужны яркие баннеры для центральной части главной страницы, примерно как здесь: wildberries.ru . Формат 775x480 . Нужно создать такой набор на целый год. Темы баннеров: 1. Летние скидки ...
Нужен баннерок
Нужно сделать баннер как здесь http://www.bestbalticbrides.com/ ниже фоток
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