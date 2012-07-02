Сделать анимированный баннер

Динамичный баннер на 2 слайда.

Размеры: 468 : 60

Тематика: учеба.

Необходимо подготовить 2-3 наработки для дальнейшей работы с одним из понравившихся вариантов.

Наработки касаются только 1 слайда. Второй всегда один и тот же.

Бюджет: 300р. + положительный отзыв

Оплата по факту сдачи через Яндекс-Деньги или Web Money.

Срок сдачи: 2 дня с момента выбора исполнителем.

Более детальная информация - при личном общении с кандидатом.

Жду ваших предложений.