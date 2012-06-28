Необходимо создать флеш баннер для сайта, размером 552 на 189 пикселей. Тематика : Продажа зимних курток. Готовьте сани с лета. Стиль: авиационный
Баннер на сайт
Сайт на Joomla 1.5
Всплывающее окно переместить в зону
Разместить его нужно в зону центрального меню
Окно при желании должно закрываться с помощью кнопки (Х), опускаться вниз (_), восстанавливаться (O).
Сайт _bankrupt.com.ua
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