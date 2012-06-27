Сайт на Joomla 1.5 Всплывающее окно переместить в зону Разместить его нужно в зону центрального меню Окно при желании должно закрываться с помощью кнопки ...
Баннер 240*150
Нужен баннер 240*150 px. Flash, рекламируем сеть шинных центров.
1. Объем файла баннера не должен превышать 25 кБайт.
2. Во всех swf-файлах переход должен осуществляться элементом button.
В коде кнопки должно быть прописано: on (release) {getURL(link1,"_blank");}
3. Версия flash должна быть не выше 8.
4. Нужно красиво, креативно, сегодня
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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