Баннер 240*150

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Завершен16 заявок233 просмотра

Нужен баннер 240*150 px. Flash, рекламируем сеть шинных центров.

1. Объем файла баннера не должен превышать 25 кБайт.

2. Во всех swf-файлах переход должен осуществляться элементом button.

В коде кнопки должно быть прописано: on (release) {getURL(link1,"_blank");}

3. Версия flash должна быть не выше 8.

4. Нужно красиво, креативно, сегодня

13 лет назад
dimas212
Дмитрий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

gajw
34 года
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад
$30
1 день
Все сделано супер - быстро, качественно, без лишних вопросов. Рекомендую.
Отличный заказчик. Было предоставлено детальное ТЗ, моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

gajw
34 года
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад

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