Создать коллаж. Приватно для anastasia-r

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка93 просмотра

ТЗ в прилагаемом файле.

Баннер делается для сайта http://new.uralfilter.ru/

13 лет назад
vanish
Иван 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

anastasia-r
Анастасия 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Не первый раз работаю с Анастасией и не первый раз радуюсь трепетному и аккуратному отношению к работе. Все слои в исходнике подписаны, разложены по папочкам, всё аккуратно почищено. Работать с Анастасией одно удовольствие!
Иван, еще раз спасибо большое за приятное сотрудничество! Надеюсь, которое, не последнее :) Буду рада работать с вами снова и снова!

Заявки фрилансеров

anastasia-r
Анастасия 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать флеш-баннер

    Необходимо сделать флэш баннер Размеры 120х600. Сюжет баннера: 1. Внимание акция 2. Терморегуляторы со скидкой 50% (в качестве терморегулятора взять этот http://novtekh-nn.narod.ru/images/p003_1_00.jpg) Страница, на который ведет баннер: ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать 6 баннеров и элемент шапки сайта

    Сделать 6 банеров и элемент шапки сайта. Размеры банеров 982 х 282 формат jpeg, вес желательно уложится до 270 кb (чем меньше тем лучше) Размер элемента в шапку (это и не ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Флеш-баннер события для 5 разных сайтов

    В приложении джипег банеры. На их основе надо сделать флеш для того же самого события ТРЕБОВАНИЯ № Название Тех требования и размеры 1 NUR.kz 1000х60 рх. 2 yvision.kz 300х250 ссылка на тех требованиия http://yvision.kz/advert#requirements ...

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание баннеров для браузерной игры

    Добрый день. Нужно создать 2 набора баннеров (с двумя сюжетами) следующих форматов: 100x100 600x90 468x60 240x400 200x200 120x240 600x240 120x600 300x250 240x90 810x490 240x120 200x300 728x90. Игра - экономическая стратегия. Пожалуйста, ...

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно сделать баннер

    Привет нужно сделать баннер на сайте geoid.od.ua пишите в скаип и аську Skype: Pbrunki ICQ: 634319505)

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Баннеры и логотип

    $50

    Нужно отрисовать баннеры (одно содержание, но несколько размеров) и логотип для партнерской программы.

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка баннера

    $50

    Необходим баннер для сайта http://regnames.ua. Баннер на тему VPS сервера. Подробнее отвечу в личное сообщение.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Баннер 220х90 px.

    $50

    Приветствую, необходимо нарисовать баннер размерами: Высота: 90 px Длинна: 220 px. Фон: светло оранжевый. Текст на баннер: будет предоставлен исполнителю. Бюджет: 300 руб. ...

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Flash-баннер

    Требуется изготовить flash-баннер. Тематика: реклама медицинской клиники Сюжет баннера - произвольный, в рамках ТЗ. Логотип в .cdr и стиль имеются. Размер баннера при размещении ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад