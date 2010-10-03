Создание визиток в Word-файле

Верстка полиграфииЗавершен9 заявок381 просмотр
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Здравствуйте.

Проект для исполнителя, умеющего хорошо работать с Word 2003-2007

Необходимо на одном листе А-4 создать 10 визиток. Печатать визитки на любом принтере и на любой бумаге.

Размер одной визитки 8,5 см х 5,4 см в готовом виде.

На одной такой визитке должны размещаться следующие данные:

- название компании

- фамилия и имя

- номер телефона

- номер факса

- BTV

- e-mail

- изображение (небольшая фотография машины) - логотип

- может быть добавлено доменное имя (название сайта), поэтому нужно оставить место для внесения дополнений

Фотография, которую необходимо разместить на визитке, будет предоставлена выбранному исполнителю. На фотографии нужно будет убрать фон.

Важно!

• При распечатке и обрезке краев листа, визитки и их контуры должны умещаться на страницу А-4, и размер одной визитки 8,5 см х 5,4 см в готовом виде.

• При внесении каких-либо изменений в текст визитки, изображение машины не должно смещаться.

• Фон визитки - белый.

Пожалуйста, если вы не обладаете достаточными навыками в работе с Word-редактором, не оставляйте заявку.

Напишите вашу цену и срок изготовления визитки.

Спасибо.

13 лет назад
Natalya56
Наталья 
71 годБельгия
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранные исполнители
Denevoen
Денис 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$15
2 дня
Денис отлично справился с поставленной задачей. Работа была выполнена с учетом наших пожеланий. Оперативный и достойный результат. Благодарю.
Наталья четко и ясно поставила задачу. Работу приняла и оценила оперативно. Очень приятно работать с такими людьми.
Fliperrr
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$8
1 день
Отзыв оставляю спустя 9 лет, по просьбе администрации weblancer. Мы оплатили исполнителю заявленные им 8 долларов, но качество работы нам не понравилось.
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