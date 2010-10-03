Создание визиток в Word-файле

Здравствуйте.

Проект для исполнителя, умеющего хорошо работать с Word 2003-2007

Необходимо на одном листе А-4 создать 10 визиток. Печатать визитки на любом принтере и на любой бумаге.

Размер одной визитки 8,5 см х 5,4 см в готовом виде.

На одной такой визитке должны размещаться следующие данные:

- название компании

- фамилия и имя

- номер телефона

- номер факса

- BTV

- e-mail

- изображение (небольшая фотография машины) - логотип

- может быть добавлено доменное имя (название сайта), поэтому нужно оставить место для внесения дополнений

Фотография, которую необходимо разместить на визитке, будет предоставлена выбранному исполнителю. На фотографии нужно будет убрать фон.

Важно!

• При распечатке и обрезке краев листа, визитки и их контуры должны умещаться на страницу А-4, и размер одной визитки 8,5 см х 5,4 см в готовом виде.

• При внесении каких-либо изменений в текст визитки, изображение машины не должно смещаться.

• Фон визитки - белый.

Пожалуйста, если вы не обладаете достаточными навыками в работе с Word-редактором, не оставляйте заявку.

Напишите вашу цену и срок изготовления визитки.

Спасибо.