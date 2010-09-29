# 1 — $ 59

Необходимо разработать шапку квартального календаря.

Есть логотип, этикетки, печатные материалы.

Из того, что сейчас есть не нравится ничего.

Можно предложить как вариант что-то с этой стилистикой, но измененной и варианты чего-то кардинально иного.