Нужно создать макет визитки

Верстка полиграфииЗавершен13 заявок702 просмотра
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Здравствуйте!

Нужен макет очень красивой изящной визитки в формате Coral. Вот ссылка на наш сайт http://sf-kamelot.dn.ua/ в нем вверху по центру логотип фирмы, обязательно его использование причем надпись и значек которые на дизайне желтые предполагаем использовать методом золотого тиснения, может использовать какие-то элементы с сайта. Так что все в ваших руках. Все предложения строго в проэкте, все скрыто. В скайп,аську и приват можно не писать, все уйдет в игнор.

С ув.Иван

Уважаемые друзья прошу сразу ставить цену, индивидуально каждого это делать просить не буду!

13 лет назад
tarasbulba
Иван 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Annakms
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
$10
1 день
Давно сотрудничаем с Анной и очень довольны качеством предоставляемых ей услуг, всегда работа делается на высоком и профессиональном уровне. Анна является фрилансером на которого нужно ровняться всем остальным, так что учитесь товарищи!
Отличный заказчик! Четко знает, чего хочет, постоянно на связи и своевременно все оплачивает. И что немаловажно, очень приятен в общении! Всем рекомендую!
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