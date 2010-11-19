Нужно создать макет визитки

Здравствуйте!

Нужен макет очень красивой изящной визитки в формате Coral. Вот ссылка на наш сайт http://sf-kamelot.dn.ua/ в нем вверху по центру логотип фирмы, обязательно его использование причем надпись и значек которые на дизайне желтые предполагаем использовать методом золотого тиснения, может использовать какие-то элементы с сайта. Так что все в ваших руках. Все предложения строго в проэкте, все скрыто. В скайп,аську и приват можно не писать, все уйдет в игнор.

С ув.Иван

Уважаемые друзья прошу сразу ставить цену, индивидуально каждого это делать просить не буду!