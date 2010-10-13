Доработать существующий макет мини-брошюры

Все мега отлично. Классный специалист. Ну очень быстрая скорость выполнения без потери качества. Не очень понимаю, как Екатерина быстро смогла разобраться с моим запутанным ТЗ и буквально через час предоставила предварительный вариант. Мне все очень понравилось, обязательно буду обращаться.