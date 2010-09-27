Календарь на 2011г

$50
Верстка полиграфииЗакрыт12 заявок367 просмотров
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Необходимо разработать дизайн календаря трио стандарт на 2011 год.

Компания "Канат СТД" занимается оптовой продажей проволоки, гвоздей, канатов и тросов и пр. металлопродукции.

На шпигеле:

17 лет надежного сотрудничества.

Логотип с названием компании.

Сайт – www.metizgroup.ru

На первой подложке:

г. Санкт-Петербург

тел/факс (812) 252-48-48, (812) 252-07-09, (812) 252-75-40

На второй подложке:

г. Москва

тел/факс (495) 981-35-50, (495) 981-35-51, (495) 981-35-52

На третьей подложке:

г. Краснодар

тел/факс (861) 260-28-95, (861) 260-06-26, (861) 260-06-28

13 лет назад
ahope
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