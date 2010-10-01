ahope

Надежда Анисимова ahope

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Перенос сайта на Joomla

    $100

    Необходимо перенести сайт с движка интернет агенства на joomla. Корпоративный сайт, логотип анимирован на флеш. Сайт имеет описывает 3 компании по следующей структуре: О компании История создания Компания в лицах Лицензии Заказчики ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Фото на календарь Склада металлопродукции

    $10

    Уважаемые контенщики! Наша компания Канат СТД (сайт http://www.metizgroup.ru/) ищет фотографию на шпигель календаря. Требования к фотографии/изображению: 1. Нестандартный вид городского пейзажа Санкт-Петербурга, либо фотоарт, связанный с метизной продукцией (проволока, сетка, гвозди). 2. Качество 300dpi для печати на формате ...

    Фотосъемканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Календарь на 2011г

    $50

    Необходимо разработать дизайн календаря трио стандарт на 2011 год. Компания "Канат СТД" занимается оптовой продажей проволоки, гвоздей, канатов и тросов и пр. металлопродукции. На шпигеле: 17 лет надежного сотрудничества. Логотип с названием компании. Сайт – www.metizgroup.ru На первой ...

    Верстка полиграфии2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад