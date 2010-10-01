Необходимо перенести сайт с движка интернет агенства на joomla. Корпоративный сайт, логотип анимирован на флеш. Сайт имеет описывает 3 компании по следующей структуре: О компании История создания Компания в лицах Лицензии Заказчики ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $100Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Уважаемые контенщики! Наша компания Канат СТД (сайт http://www.metizgroup.ru/) ищет фотографию на шпигель календаря. Требования к фотографии/изображению: 1. Нестандартный вид городского пейзажа Санкт-Петербурга, либо фотоарт, связанный с метизной продукцией (проволока, сетка, гвозди). 2. Качество 300dpi для печати на формате ...Фотосъемканет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо разработать дизайн календаря трио стандарт на 2011 год. Компания "Канат СТД" занимается оптовой продажей проволоки, гвоздей, канатов и тросов и пр. металлопродукции. На шпигеле: 17 лет надежного сотрудничества. Логотип с названием компании. Сайт – www.metizgroup.ru На первой ...Верстка полиграфии2 исполнителяЗакрыт13 лет назад