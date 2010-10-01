Необходимо разработать дизайн календаря трио стандарт на 2011 год. Компания "Канат СТД" занимается оптовой продажей проволоки, гвоздей, канатов и тросов и пр. металлопродукции. На шпигеле: 17 лет надежного сотрудничества. Логотип с названием компании. Сайт – www.metizgroup.ru На первой ...