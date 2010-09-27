Дизайн макет 1м * 6м

Существует макет формата 90х85мм сложенный попалам: необходимо внести небольшие изминения в дизайн + добавить еще одну страницу 42,5х90, чтобы в итоге получилось 127,5х90 сложенный в три раза. нужен адекватный диайнер, который за небольшие деньги сверстает макет.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Размер холста 1м * 6м
Пример интересующих деталей в прикрепленных файлах, текст и цветовую гаму обсудим позже.
Жду предложений по срокам и стоимости.
Заранее спасибо.
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