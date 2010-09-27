Дизайн макет 1м * 6м

Верстка полиграфииЗакрыт11 заявок285 просмотров
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Размер холста 1м * 6м

Пример интересующих деталей в прикрепленных файлах, текст и цветовую гаму обсудим позже.

Жду предложений по срокам и стоимости.

Заранее спасибо.

13 лет назад
raspytnik
Павел 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
20 отзывов
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