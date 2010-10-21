Верстка книжного блока

Требуется сверстать книжный блок. Формат 90х60 1/16. Порядка семисот полос (с учетом двух полос рекламы и одной - выходных данных) Текст+фото. Порядка 50 фото из 280 не обработаны (надо обработать), остальные полностью готовы. Оформление шмуцов, спусков, разворотов и колонтитулов - по образцу.

Оплата: 12 р./полоса, 15 р./фото (обработка)

Черновая верстка должна быть отправлена корректору до 21:00 01.10.2010 - в эту пятницу.