Макет листовки

Верстка полиграфииЗакрыт43 заявки424 просмотра
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Добрый день!

Необходимо сверстать макет листовки формата А6 для типографии.

Текст листовки предоставлю, рисунки/фотографии примерные есть.

Пожалуйста, предлагайте Вашу цену, и укажите где можно посмотреть примеры Ваших работ.

13 лет назад
milim
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
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