Допечатная подготовка

$50
Верстка полиграфииЗакрыт16 заявок332 просмотра
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Исходники в корел 40 страниц А5

нужно в иллюстратор

Доп. требование печатников вышлю выбранному кандидату.

Денег мало, нужно срочно!

13 лет назад
novoh
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
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