Допечатная подготовка

Здравствуйте! Нужен макет очень красивой изящной визитки в формате Coral. Вот ссылка на наш сайт http://sf-kamelot.dn.ua/ в нем вверху по центру логотип фирмы, обязательно его использование причем надпись и значек которые на дизайне желтые ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исходники в корел 40 страниц А5
нужно в иллюстратор
Доп. требование печатников вышлю выбранному кандидату.
Денег мало, нужно срочно!
- Похожие заказы
- Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется сверстать книжный блок. Формат 90х60 1/16. Порядка семисот полос (с учетом двух полос рекламы и одной - выходных данных) Текст+фото. Порядка 50 фото из 280 не обработаны (надо обработать), остальные полностью готовы. Оформление ...Завершен13 лет назад
Существует макет формата 90х85мм сложенный попалам: необходимо внести небольшие изминения в дизайн + добавить еще одну страницу 42,5х90, чтобы в итоге получилось 127,5х90 сложенный в три раза. нужен адекватный диайнер, который за небольшие деньги сверстает макет.Завершен13 лет назад
- $59
Необходимо разработать шапку квартального календаря. Есть логотип, этикетки, печатные материалы. Из того, что сейчас есть не нравится ничего. Можно предложить как вариант что-то с этой стилистикой, но измененной и варианты чего-то кардинально иного.Завершен13 лет назад
Добрый день! Необходимо сверстать макет листовки формата А6 для типографии. Текст листовки предоставлю, рисунки/фотографии примерные есть. Пожалуйста, предлагайте Вашу цену, и укажите где можно посмотреть примеры Ваших работ.Верстка полиграфии43 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно сверстать буклетик. Текст и картинки предоставим. Объем - 6 стр (или три листа) Стоимость и сроки в тендер, пожалуйста.Верстка полиграфии34 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо разработать дизайн календаря трио стандарт на 2011 год. Компания "Канат СТД" занимается оптовой продажей проволоки, гвоздей, канатов и тросов и пр. металлопродукции. На шпигеле: 17 лет надежного сотрудничества. Логотип с названием компании. Сайт – www.metizgroup.ru На первой ...Верстка полиграфии2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
- $30
Требуется разработка дизайна папки формата А4 с внутренним углом-конвертом для визитки. Тематика - производство конвейерного оборудования. Информацию и фото можно взять на сайте kks-kaluga.ru. В приложении исходник логотипа в .cdrЗавершен13 лет назад
Размер холста 1м * 6м Пример интересующих деталей в прикрепленных файлах, текст и цветовую гаму обсудим позже. Жду предложений по срокам и стоимости. Заранее спасибо.Верстка полиграфии11 заявокЗакрыт13 лет назад
Для и-магазина настольных игр требуется дизайн подарочного сертификата. Ждем предложений. Указывайте стоимость.Завершен13 лет назад