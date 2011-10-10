Дизайн баннера. Персонально для MegaBanner

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Завершен6 заявок126 просмотров

Разработать баннер компании, вертикальный, ширина 240, высота 350.

14 лет назад
Lucky_Fox
Елена 
41 год
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

MegaBanner
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Отличная работа, выполнение заказа качественное и быстрое. Денис внимательно относится к пожеланиям заказчика, принимает и вносит все поправки, советует как можно улучшить задумку и в итоге получается именно то, ЧТО НУЖНО. Рекомендую Дениса, как креативного и ответственного исполнителя.

Заявки фрилансеров

MegaBanner
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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