Дизайн баннера. Персонально для MegaBanner

Отличная работа, выполнение заказа качественное и быстрое. Денис внимательно относится к пожеланиям заказчика, принимает и вносит все поправки, советует как можно улучшить задумку и в итоге получается именно то, ЧТО НУЖНО. Рекомендую Дениса, как креативного и ответственного исполнителя.