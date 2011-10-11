Приватный проект для Нарыкова Ирина (Artarina)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен4 заявки172 просмотра

Нужно создать 5 баннеров для интернет-магазина детских колясок.

14 лет назад
Crossfire1983
Александр 
41 год
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 отзывов

Выбранный исполнитель

Artarina
Ирина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня
Спасибо за за прекрасно выполненную работу!! Очень иметь человека, на которого можно всецело положиться!!
Спасибо за еще один проект! Все как всегда отлично))

Заявки фрилансеров

Artarina
Ирина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад

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