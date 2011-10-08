Добавить текст к баннеру

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Закрыт11 заявок264 просмотра

Нужно обрезать большую картинку до размера 140*140 и добавить текст "Консультант"

исходник и образец в приложении, текст нужно разместить на уровне, как в образце

14 лет назад
AlexandrYY
Александр 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-5)

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