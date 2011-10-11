Сделать баннер на сайт (образец прилагается)

ТЗ

Сделать банер похожий на образец.

1.Можно практически скопировать его с образца,размещение блоков будет такое же только текст отличается и

будут другие размеры

2.Размеры в пикселях 992*300

3.Потом за основу берёться банер, но меняется текст и цвет блока 2.

4.Цвета Блока 2 впринципе на ваше усмотрение главное чтобы сочеталось с общим стилем.(примерно:розовый,голубой,фиолетовый).

Блок 2 это розовая плашка на всю длину

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