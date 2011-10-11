Сделать баннер на сайт (образец прилагается)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен10 заявок255 просмотров

ТЗ

Сделать банер похожий на образец.

1.Можно практически скопировать его с образца,размещение блоков будет такое же только текст отличается и

будут другие размеры

2.Размеры в пикселях 992*300

3.Потом за основу берёться банер, но меняется текст и цвет блока 2.

4.Цвета Блока 2 впринципе на ваше усмотрение главное чтобы сочеталось с общим стилем.(примерно:розовый,голубой,фиолетовый).

Блок 2 это розовая плашка на всю длину

предлагайте ваши цены и сроки

Телефон: 380991495298

ICQ: 613127224

14 лет назад
SEstudio
Ахмед 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

fishi
Иван 
34 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$5
1 день
Профессиональный дизайнер, быстро понял поставленную задачу сделал всё в сроки и как договаривались.
Приятный в общении заказчик, подробно объяснил что именно надо сделать... мне осталось только воплотить в жизнь! В общем всё ок! оплата во время.

Заявки фрилансеров

fishi
Иван 
34 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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