Необходимо создать линейку баннеров swf + gif популярных форматов, а так же сделать скрины полноразмерные мест на портале, где предлагается разместить рекламу. Ваше портфолио имеет значение!
Баннер flash заанимировать
Заанимировать Flash баннер.
размер 240х400 и 100х100.
Материал в аттаче.
Вес должен быть не более 40 кб в итоге.
Простая, но оригинальная анимация 4 кадров. Т.е. не просто один появился другой пропал.
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