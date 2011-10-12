Баннер flash заанимировать

$10
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  2. Баннеры
Завершен4 заявки165 просмотров

Заанимировать Flash баннер.

размер 240х400 и 100х100.

Материал в аттаче.

Вес должен быть не более 40 кб в итоге.

Простая, но оригинальная анимация 4 кадров. Т.е. не просто один появился другой пропал.

14 лет назад
Vasily12345
Слон 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад
14 лет назад
$10
1 день
Все сделано нормально и быстро.
Все хорошо. Надеюсь еще сработаемся.

Заявки фрилансеров

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад
14 лет назад

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