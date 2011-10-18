Нарисовать два баннера

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Завершен18 заявок259 просмотров

Два баннера анимированных с рекламой мобильного приложения.

Размер 468 Х 60

Реальная цена и сроки 1-2 дня пожалуйста.

Подробно о мобильном приложении можно прочесть в приложенном файле и по ссылке там же.

Спасибо

14 лет назад
dmitri1
53 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
14 лет назад
$20
2 дня
Хорошая и быстрая работа. Спасибо!
Рад сотрудничеству, жду новые проекты!

Заявки фрилансеров

vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
14 лет назад

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