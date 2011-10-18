Необходимо создать линейку баннеров swf + gif популярных форматов, а так же сделать скрины полноразмерные мест на портале, где предлагается разместить рекламу. Ваше портфолио имеет значение!
Нарисовать два баннера
Два баннера анимированных с рекламой мобильного приложения.
Размер 468 Х 60
Реальная цена и сроки 1-2 дня пожалуйста.
Подробно о мобильном приложении можно прочесть в приложенном файле и по ссылке там же.
Спасибо
Выбранный исполнитель
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