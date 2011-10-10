Нужно обрезать большую картинку до размера 140*140 и добавить текст "Консультант" исходник и образец в приложении, текст нужно разместить на уровне, как в образце
Создание линейки баннеров + скрины рекламных мест
Необходимо создать линейку баннеров swf + gif популярных форматов, а так же сделать скрины полноразмерные мест на портале, где предлагается разместить рекламу. Ваше портфолио имеет значение!
Выбранный исполнитель
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