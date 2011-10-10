Создание линейки баннеров + скрины рекламных мест

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт17 заявок255 просмотров

Необходимо создать линейку баннеров swf + gif популярных форматов, а так же сделать скрины полноразмерные мест на портале, где предлагается разместить рекламу. Ваше портфолио имеет значение!

12 лет назад
Antony_Web
Антон 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Olesyaa
Олеся 
34 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$7
2 дня

Заявки фрилансеров

Olesyaa
Олеся 
34 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад