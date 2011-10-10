Сделать баннер. Срочно!!!

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт6 заявок141 просмотр

Здравствуйте!

Нужен новый баннер 240х400. Есть исходники по старому.

Для нового надо немного переделать анимацию и надписи другие поставить.

Кто свободен и готов приступить прямо сейчас, пишите.

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14 лет назад
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