Необходимо создать линейку баннеров swf + gif популярных форматов, а так же сделать скрины полноразмерные мест на портале, где предлагается разместить рекламу. Ваше портфолио имеет значение!
Сделать баннер. Срочно!!!
Здравствуйте!
Нужен новый баннер 240х400. Есть исходники по старому.
Для нового надо немного переделать анимацию и надписи другие поставить.
Кто свободен и готов приступить прямо сейчас, пишите.
Оплата в WMZ
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