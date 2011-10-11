Доработка flash-баннера. Мелочи. Срочно.

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен8 заявок228 просмотров

Необходимо доработать предоставленный .fla - файл, недоделанный одним недобросовестным фрилансером.

Коррективы:

Несколько пунктов по пунктуации (расставить в слайдах точки с запятыми)

Прошить несколько ссылок с активных элементов баннера.

Возможно, заодно исправить какие-то технические ошибки во флеше, о которых я не знаю.

Работы, имхо, на 15 минут. Оплата - 5 у.е. и положительный отзыв :)

И, если у вас есть портфолио по флешовым/статичным(png) баннерам - постоянная работа.

Срок доработки - сегодня.

14 лет назад
UFFO_ru
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

sem_noff
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Николай оперативно справился с задачей в полном объеме. Помимо этого проконсультировал по корректному размещению баннера на сайте. При более чем скромном бюджете - это приятно. Спасибо. Рекомендую к сотрудничество.

Заявки фрилансеров

sem_noff
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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