Доработка flash-баннера. Мелочи. Срочно.

Необходимо доработать предоставленный .fla - файл, недоделанный одним недобросовестным фрилансером.

Коррективы:

Несколько пунктов по пунктуации (расставить в слайдах точки с запятыми)

Прошить несколько ссылок с активных элементов баннера.

Возможно, заодно исправить какие-то технические ошибки во флеше, о которых я не знаю.

Работы, имхо, на 15 минут. Оплата - 5 у.е. и положительный отзыв :)

И, если у вас есть портфолио по флешовым/статичным(png) баннерам - постоянная работа.

Срок доработки - сегодня.