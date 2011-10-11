Необходимо создать линейку баннеров swf + gif популярных форматов, а так же сделать скрины полноразмерные мест на портале, где предлагается разместить рекламу. Ваше портфолио имеет значение!
Доработка flash-баннера. Мелочи. Срочно.
Необходимо доработать предоставленный .fla - файл, недоделанный одним недобросовестным фрилансером.
Коррективы:
Несколько пунктов по пунктуации (расставить в слайдах точки с запятыми)
Прошить несколько ссылок с активных элементов баннера.
Возможно, заодно исправить какие-то технические ошибки во флеше, о которых я не знаю.
Работы, имхо, на 15 минут. Оплата - 5 у.е. и положительный отзыв :)
И, если у вас есть портфолио по флешовым/статичным(png) баннерам - постоянная работа.
Срок доработки - сегодня.
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