Нарисовать баннеры для сайта

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Закрыт3 заявки225 просмотров

Нарисовать несколько баннеров рекламирующих разные страницы сайта. Прикрепил несколько баннеров, которые нравятся. Надо чтобы лучше или хотябы не хуже.

Баннеры должны быть красивые, чтобы на них хотелось нажать. В общем чтобы было так же качественно, как на примерах.

Формат - 936*350 , но рабочая область меньше, она показана в файле index-banner-01.psd

1. Решетки от 1 400 р. за м2

2. Заборы от 1 400 р. за м погонный.

3. Гаражные ворота от 2400 р. м2

4. Фурнитура. Ручки, замки, броненакладки из высокопрочной стали, доводчики дверные, глазки. Низкие цены, надежные и качественные.

В комментариях сразу пишите цену, примерные сроки, ссылку на портфолио и способы связи (icq предпочтительно). По этому проекту могу предложить оплату только через Яндекс.Деньги.

14 лет назад
Crugko
Павел 
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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