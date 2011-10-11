На кнопке должен быть логос компании (имеется), фон - картинка и слоган (текст) Баннер должен быть емкостью не более 30kb, в формате GIF, JPEG. Если баннер имеет белый и серый ...
Сделать баннер с анимацией
Нужен анимированый баннер, который будет откручиваться в шапке портала pr-cy.ru
Рекламироваться будет сервис по покупке сайтов. Нужно сделать привлекающий внимание баннер, чтобы был хороший CTR
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