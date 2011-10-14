Нужно сделать банер любого типа, лишь бы давал CTR не менее 20% Банер будет ссылаться на вот эту страницу http://yaruse.ru/about/show/id/18 Примерный текст в банере: Дёшево Квартиры --> по себестоимости --> ...
Flash баннер парфюмерной тематики
Итак нужен флеш баннер парфюмерной тематики, размером ширина 512px высота 170px.
В личку скидывается сайт на котором около 500 брендов и множество ароматов.
Выбираем 10 приглянувшихся: 5 мужских, 5 женских.
Что должно быть на баннере:
В виде колоды карт из 4-х королей сначала пролетает как как при раздаче карт стопка и веером становится в правом углу, далее изображение флакона, логотип бренда и надпись бренд и аромат, всё это красиво появляется.
Потом летят другие карты в другую сторону 4-е дамы, которые как-бы сметают предыдущее изображение и веером становятся в левом углу, появляется плавно изображение флакона аромата, название бренда и название аромата.
Каждое такое появление должно быть активно по клику, т.е. при появлении первого аромата мы можем по нему кликнуть и попасть на страницу именно первого бренда, при появлении второго - на второй бренд.
Т.е. мы рекламируем 10 брендов в каждом из которых приводим пример какого-либо аромата.
Это все один баннер, просто в нём 10 брендов!
P.S. Срок исполнения: суббота утро - крайний срок! сразу указывайте стоимость!
Выбранный исполнитель
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