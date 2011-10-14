Flash баннер парфюмерной тематики

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Завершен10 заявок173 просмотра

Итак нужен флеш баннер парфюмерной тематики, размером ширина 512px высота 170px.

В личку скидывается сайт на котором около 500 брендов и множество ароматов.

Выбираем 10 приглянувшихся: 5 мужских, 5 женских.

Что должно быть на баннере:

В виде колоды карт из 4-х королей сначала пролетает как как при раздаче карт стопка и веером становится в правом углу, далее изображение флакона, логотип бренда и надпись бренд и аромат, всё это красиво появляется.

Потом летят другие карты в другую сторону 4-е дамы, которые как-бы сметают предыдущее изображение и веером становятся в левом углу, появляется плавно изображение флакона аромата, название бренда и название аромата.

Каждое такое появление должно быть активно по клику, т.е. при появлении первого аромата мы можем по нему кликнуть и попасть на страницу именно первого бренда, при появлении второго - на второй бренд.

Т.е. мы рекламируем 10 брендов в каждом из которых приводим пример какого-либо аромата.

Это все один баннер, просто в нём 10 брендов!

P.S. Срок исполнения: суббота утро - крайний срок! сразу указывайте стоимость!

14 лет назад
rech
46 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад
$60
2 дня
Все хорошо, достаточно быстро и качественно, будем сотрудничать.
Спасибо Роману за приятное сотрудничество! Всегда в сети, с оплатой проблем не имелось. Сказал - сделал! Perfecto Web рекомендует

Заявки фрилансеров

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад

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