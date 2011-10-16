Нужно сделать баннер с CTR не менее 20%

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Завершен11 заявок257 просмотров

Нужно сделать банер любого типа, лишь бы давал CTR не менее 20%

Банер будет ссылаться на вот эту страницу http://yaruse.ru/about/show/id/18

Примерный текст в банере:

Дёшево Квартиры --> по себестоимости --> в Екатеринбурге --> "жми сюда"

Или такой текст:

Вложи деньги --> Высокий процент --> "Жми сюда"

Размер: 180 х 240

Размещение банера на сайте --> см.во вложении

14 лет назад
dv002
61 год
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

anDyrv
31 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Андрей, спасибо за банер. Банер получился с первого раза, без переделки и доработок. Посмотрим, какая будет конверсия :-) Спасибо за грамотную и быструю работу! С уважением, Вячеслав
Положительный во всех отношениях заказчик. Приятно работать и просто общаться. Буду рад еще поработать!

Заявки фрилансеров

anDyrv
31 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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