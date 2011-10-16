Нужен баннер

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен10 заявок296 просмотров

Нужен банер в гиф.

подробности в переписке

14 лет назад
dv002
61 год
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Karviniya
33 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Маргарита, спасибо за банер. Хорошая идея банера. Мне нравится. Желаю творческих успехов и дальше!
Приятно было работать с вячеславом - идею баннера одобрил сразу, вовремя указывал на требуемые изменения. надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Karviniya
33 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад

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