Серия баннеров

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен9 заявок221 просмотр

Здравствуйте!

Требуется для начала сделать 10 флеш-баннеров.

С меня размеры ширина 580х180 высота и оплата.

С вас все остальное, идея, креативность и исполнение.

Отбор претендента происходит после тестового баннера.

Главное простота и четкость донесения информации до покупателя.

Бюджет 5-10 $ за штуку.

14 лет назад
iflyn
43 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

as68
57 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$100
2 дня
Андрей просто красавчик! Сделал все как НАДО за приемлемую для нас цену! На вторую серию баннеров будем брать только его!
Интересное задание. Своевременная оплата. Приятное общение. Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

as68
57 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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