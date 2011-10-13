Рекламный баннер для кофе-автомата

Нужен банер для кофе-автомата.

с рекламным продающим текстом, текст должен быть двух видов:

1. Просто продажа, текст такого типа: 100% арабика. натуральный кофе... и продающий текст.

2. Акция. Скидка до 25% на кофе. 100% арабика. .... и продающий текст по акции.

опишите несколькими предложениями свое видение банера и текста на нем.

на обычное предложение типа "выполню все для вас в лучшей форме" отвечать не буду.