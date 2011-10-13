Здравствуйте! Требуется для начала сделать 10 флеш-баннеров. С меня размеры ширина 580х180 высота и оплата. С вас все остальное, идея, креативность и исполнение. Отбор претендента происходит после ...
Рекламный баннер для кофе-автомата
Нужен банер для кофе-автомата.
с рекламным продающим текстом, текст должен быть двух видов:
1. Просто продажа, текст такого типа: 100% арабика. натуральный кофе... и продающий текст.
2. Акция. Скидка до 25% на кофе. 100% арабика. .... и продающий текст по акции.
опишите несколькими предложениями свое видение банера и текста на нем.
на обычное предложение типа "выполню все для вас в лучшей форме" отвечать не буду.
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