Нужно сделать баннер

И так ребята буду проводить акцию по созданию портфолио для начинающих актеров

В банере нужно совместить две компании

http://massovka.com.ua/

http://1tvs.com.ua/

Пример

Агентство массовка.com.ua и Первая школя Телевидения проводит акцию по созданию портфолио

Подробности тут

Банер должен быть красочный и яркий с Логотипами двух компаний

Банер нужно сделать размерами 710 на 250 пикселей