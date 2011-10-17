Создание простого GIF или Flash-баннера

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Завершен5 заявок107 просмотров

Добрый день, фри-лансеры!

Необходимо создать простейший GIF или Flash графический баннер (формат: 200x200 или 200x300) для размещения на сайте.

Исходники есть: 5 фото.

Срок - 1 день.

Цена - ваша.

14 лет назад
okvik
42 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

as68
57 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Очень оперативное выполнение. Качественно. Профессионально. Предоставлено несколько вариантов. Советую обращаться!
Полное и понятное ТЗ. Моментальная оплата. Приятно было поработать.

Заявки фрилансеров

as68
57 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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