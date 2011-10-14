Два баннера-заглушки.

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Закрыт1 заявка97 просмотров

Нужно сделать два красивых баннера-заглушки в стиле сайта. Формат 780x90 и 200x300. По 70р за баннер.

14 лет назад
dmitry0001
Дмитрий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Nibar
37 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня

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Nibar
37 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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