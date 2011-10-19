Добрый день, фри-лансеры! Необходимо создать простейший GIF или Flash графический баннер (формат: 200x200 или 200x300) для размещения на сайте. Исходники есть: 5 фото. Срок - ...
12 баннеров для сайта юр. тематики
В сумме требуется 12 баннеров, всё - статика.
размер баннера 720 на 140 горизонтально ориентированные, (высота не принципиально 140, может разниться.)
бюджет до 5 вмз за баннер
обязательно исходники после оплаты
пожелания по баннерам во вложении
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