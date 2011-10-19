12 баннеров для сайта юр. тематики

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен13 заявок243 просмотра

В сумме требуется 12 баннеров, всё - статика.

размер баннера 720 на 140 горизонтально ориентированные, (высота не принципиально 140, может разниться.)

бюджет до 5 вмз за баннер

обязательно исходники после оплаты

пожелания по баннерам во вложении

14 лет назад
Mnemonic13
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Scrape
Алмаз 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$60
2 дня
Исполнительность на высоте! Оперативно, без лишних вопросов и с первого раза "в яблочко". Рекомендую!
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Заявки фрилансеров

Scrape
Алмаз 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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