Mnemonic13

Александрович Mnemonic13

 
35 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
lorelai891
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Переделать шапку сайта (исходник в psd)
Отличный заказчик.Четко обьясняет свои пожелания,своевременная оплата.
Работа сдана в срок. Юлия учитывает все пожелания, быстро вносит правки, конструктивно аргументирует свои решения
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A-nebo
Алла 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 часов назад
$75
10 баллов
12 лет назад
Разработка 2-х логотипов (приватно для A-nebo)
Евгений Александрович – отличный человек и очень порядочный работодатель, уважающий труд дизайнера. Он всегда дает четкое и понятное задание, быстро отвечает на письма. Если есть замечания, то только конструктивные. А моментальная оплата труда гарантирована. С ним очень приятно и общаться, и работать. Состоялось ещё одно интересное сотрудничество. И я этому очень рада. Спасибо вам, Евгений, и удач во всём! Обращайтесь в любое время! С уважением, Алла.
Не первый раз обращаюсь к Алле. Великолепный, думающий дизайнер, принимающий аргументирующую критику, готовый привести свои контраргументы и убедить в правильности своего виденья Оперативно, профессионально, аргументировано. Великолепное сопровождение и документирование работы. Удивляешься, когда распаковываешь архивы с исходниками. На столько все "разложено по полочкам". Никаких правок в цвете, формате и пр. уже не понадобится. Очередное спасибо Алле за великолепную работу!
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nehovaysyatopol
Антон 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
10 баллов
12 лет назад
Приватно для Воронина Антона. Верстка PSD макета.
Адекватный, разбирающийся в том, что он заказывает и обязательный заказчик. Доволен сотрудничеством, буду рад новым заказам!
Рекомендую как великолепного исполнителя! Антон сделал все четко, с учетом всех пунктов ТЗ. Проявил инициативу при реализации ряда некоторых элементов, за что большое спасибо ему. С исполнителем прекрасная обратная связь, приятное общение! П.С. Успехов, Антон!
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A-nebo
Алла 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 часов назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Лого для компании по продаже куринных лап
Благодарна Евгению за то, что он обратился ко мне с предложением создать логотип по этому проекту. И работать было интересно, и приятно было общаться. Евгений вежливый и ответственный заказчик. Оплачивает работу быстро и в полном объеме. Буду рада новому сотрудничеству.) Всех-всех вам благ!
Господа работодатели, более тактичного и терпеливого исполнителя, чем Алла, Вам не найти! Уверяю вас! Уж поверьте, с этим отношением к работе и профессионализмом, Алла доведет любое дело до победного конца. Алла, большое спасибо! и до новых встреч!
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Scrape
Алмаз 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
10 баллов
12 лет назад
12 баннеров для сайта юр. тематики
Отлично подготовленное задание. Мгновенная оплата! Рекомендую как надежного и профессионального заказчика!
Исполнительность на высоте! Оперативно, без лишних вопросов и с первого раза "в яблочко". Рекомендую!
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