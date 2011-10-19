Mnemonic13

Евгений Александрович – отличный человек и очень порядочный работодатель, уважающий труд дизайнера. Он всегда дает четкое и понятное задание, быстро отвечает на письма. Если есть замечания, то только конструктивные. А моментальная оплата труда гарантирована. С ним очень приятно и общаться, и работать. Состоялось ещё одно интересное сотрудничество. И я этому очень рада. Спасибо вам, Евгений, и удач во всём! Обращайтесь в любое время! С уважением, Алла.