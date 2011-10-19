Mnemonic13

Битрикс стоит на nginx, fastcgi во фронтэнде все нормально Проблема обнаружилась в админке при добавлении/сохрании товара Происходит зависание процесса php5-fpm Помогает только его перезапуск. Буду рад исполнителю, способному решить эту проблему
- Системное администрирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо настроить связку 1C Битрикс:управление сайтом редакция "Малый бизнес" и 1С предприятие: -выгружать на сайт каталог товаров и прайс-лист из «1С». Выгружать цены (оптовая, розничная), снимки, свойства описание, категории товара; -обновлять данные по товарам, ценам и остаткам ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется переверстать шапку сайта (то, что выше блока с баннерами). Исходная шапка, см "живой сайт" fioren.ru Что должно быть, см вложение (скриншот jpg) Исполнителю будет выслан psd с папочками и слоями. Исходной html верстки нет Для большинства элементов шапки ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется перерисовать шапку сайта/реорганизовать элементы в шапке. Скриншот макета во вложении. PSD макет будет выслан исполнителю. 1. Добавить второе меню. Цель: разделить товарное меню (в нем будут товарные группы) от меню информационного (условия доставки и оплаты, контакты, подробнее ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется грамотный перевод карточки товара с таобао. Имена собственные, географические названия оставлять в транслитерации. Обязательно знание упрощенного китайскогоПереводы3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется дизайнер, смыслящий в эргономике автомобильных салонов и имеющий опыт подготовки эскизов авто интерьеров или иного сильно ограниченного пространства. Формат сотрудничества: по проектно В обязанности будет входить подготовка идеи-концепции в виде эскизов салона по детализированному ТЗ, описывающему ...Интерьеры и Экстерьеры1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $75
Других исполнителей просьба не отвечать на проект.Завершен12 лет назад
- $60
Тезисы ТЗ во вложении Макеты будут высланы исполнителю на почтуHTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $300
Подробности во вложенииДизайн сайтов33 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $120
Необходимо разработать несколько вариантов логотипа для весьма интересной по деятельности компании по продаже куриных лап в страны Азии, есть готовый эскиз курицы, который надо отрисовать в название компании) Подробное ТЗ будет передано исполнителю. Очень желательно в заявках ...Завершен12 лет назад
открываем вакансию копирайтера для двух проектов: интернет-магазина элитного китайского чая и блога «энциклопедии чая». Если Вы интересуетесь Восточной философией, историей и мировосприятием Китая, любите чай, этот проект для Вас! Мы хотим видеть в ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Профиль: интернет-магазин элитных сортов китайского чая и чайной утвари «Китайский обычай» (Китайский обыЧАЙ) (будут только китайские чаи) Целевая аудитория (в порядке приоритета сегментов): интеллектуальная молодежь до 35 лет, люди с высоким социальным статусом, ценители восточной ...Завершен12 лет назад
- $60
В сумме требуется 12 баннеров, всё - статика. размер баннера 720 на 140 горизонтально ориентированные, (высота не принципиально 140, может разниться.) бюджет до 5 вмз за баннер обязательно исходники после оплаты пожелания по баннерам во вложенииБаннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Адрес существующего сайта: orion-center.ru рекомендованный бюджет: 250WMZ срок исполнения: до 17 сентября выбор исполнителя 13 сентября предоплата: 50% двухстраничный дизайн очень приветствуется разумная критика, инициативность, соответственно, концепция, изложенная в ТЗ только желаемая (не жесткая) ТЗ ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт12 лет назад